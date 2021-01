Come appreso dalla nostra redazione, l'Atalanta in queste ore sta chiudendo la trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Viktor Kovalenko e avrebbe già fissato le visite mediche del centrocampista ucraino per domani mattina a Bergamo. La società bergamasca avrebbe infatti già definito gli ultimi dettagli e, dopo aver ricevuto l'ok da tutte le parti, nel pomeriggio esaminerà per l'ultima volta i documenti per il trasferimento, già pronti. Si tratterebbe di un contratto valido fino all'estate 2025, con un ingaggio annuo di oltre due milioni di euro.



VICE ILICIC- Grazie alla sua duttilità infatti il centrocampista ucraino classe 1996 potrebbe giocare anche sulla trequarti, nel ruolo di vice Ilicic-che oggi compie 33 anni- che tanto premeva trovare al tecnico Gian Piero Gasperini. Per questo l'entourage nerazzurro avrebbe accelerato l'operazione, programmata inizialmente per l'estate 2021.



SCAMBIO DI PRESTITI- A questo punto per Sam Lammers si aprono le porte di Zingonia: l'attaccante arrivato alla Dea dal Psv e corteggiato da 8 club di Serie A potrebbe partire in prestito secco per i prossimi cinque mesi. Sul tavolo l'ipotesi di uno scambio con lo Spezia: Diego Farias girato dal Cagliari all'Atalanta e il giovane classe '97 nel reparto offensivo di mister Italiano.