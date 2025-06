Atalanta, e se Lookman restasse? Le squadre che lo vogliono e la richiesta (altissima) dei nerazzurri

I tifosi dell'Atalanta ci sperano ancora:da protagonista. Ad accendere la scintilla, che con il nigeriano ha avuto un botta-risposta piccato a fine febbraio, proprio all'eliminazione dei bergamaschi dalla competizione più prestigiosa d'Europa. Il nuovo tecnicoha invece già espresso la sua ammirazione per il fantasista e la volontà di trattenerlo. I Percassi, che hanno appena acquisito direttamentestanno costruendo una squadra competitiva anche per la prossima stagione. Il nigeriano però è ambizioso e già lo scorso agosto aveva espresso il desiderio diaveva bussato alla porta, aveva preferito allenarsi a parte, saltando addirittura le prime gare ufficiali della stagione.

Nessun giocatore sarà trattenuto controvoglia, senza bisogno di altri certificati medici da mostrare a Zingonia. La valutazione per Lookman però è alta, per scoraggiare le altre piazze, soprattutto le dirette concorrenti in Italia. Più di tutte ci sta provando il Napoli, che non si arrende neanche davanti aiLa stessa cifra che la dirigenza nerazzurra pretende per i suoi big, da Ederson e Retegui fino a Koopmeiners e, appunto, Lookman. I partenopei al momento, sul piatto, hanno messo però solo

L'offerta degli azzurri si potrebbe alzare col passare dei giorni e il nigeriano può quindi rimanere in Italia, ma anche in Inghilterra sgomitano per averlo e per lui sarebbe un ritorno a casa dopo il passato, tra le altre, al Fulham e al Leicester.negli scorsi mesi avevano fatto più più di un sondaggio per il Pallone d'Oro africano da 52 gol e 25 assist in tre stagioni a Bergamo. L'Atalanta, per non farsi trovare impreparata, sta già vagliando diversi profili per il reparto offensivo: da