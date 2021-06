L'attaccante brasiliano Junior Messias è uno dei profili più corteggiati di questa lunga e calda estate di calciomercato. Il Crotone sa che dovrà dirgli addio, ma non sa ancora quale squadra di Serie A pagherà il prezzo del suo cartellino.



ALLA PORTA- Al momento infatti, come rivela Tuttosport, sono ben quattro le piazze italiane che lo contendono: in pole il Torino, ma anche l'Atalanta ha accelerato, mentre hanno iniziato a informarsi Milan e Napoli. A breve ci sarà un incontro con i dirigenti del Crotone per fare il punto della possibile trattativa: il prezzo si aggira intorno ai 10- 12 milioni di euro.