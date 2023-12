Almeno venticinque milioni di euro per un paio di pedine tra difesa e centrocampo: il bottino dei Percassi rimasto in sospeso le ultime ore del mercato estivo 2023 per il no di Buongiorno, è pronto a essere reinvestito nel 2024, già nella sessione invernale che comincerà il 2 gennaio. L’obiettivo è rinfoltire il reparto di centrocampo e soprattutto rinforzare la retroguardia con il famoso sesto difensore mancato di un soffio al gong di mercato.



NUOVO DIFENSORE- I nomi più accreditati sono ancora quelli di Hien e del vecchio pallino Lucumí, impossibile però che un Bologna a caccia di Europa lo lasci partire in inverno. Anche Dragusin, ricercato in Premier, potrebbe salutare il Genoa solo d’estate. La frattura al piede ha infine fatto sfumare l’interesse per Bijol dell’Udinese.



NUOVO CENTROCAMPISTA- Adopo, svincolato dal Torino, ha deluso le aspettative, giocando poco nulla. La pur affiatata coppia de Roon, a volte squalificato e altre costretto ad arretrare, Ederson (che piace in Inghilterra), non può bastare ora che ci sarà da giocare anche la Coppa Italia. Le alternative Pasalic e Koopminers sono aggiustamenti in mediana, ma rendono meglio nel reparto avanzato. Piaceva Stach dell’Hoffenheim ma, 15 milioni a parte, il club tedesco non farà a meno del suo nuovo arrivo dal Mainz.