Questa mattina l'Atalanta ha giocato una partita d’allenamento, a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia, contro il Como, squadra che milita in serie C. La formazione nerazzurra si è imposta per 5-1 grazie soprattutto alle doppiette di Luis Muriel e Rafael Toloi.



LE RETI- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, Il primo gol del colombiano è arrivato dopo soli 8' di gioco grazie a un'azione personale che termina con la sfera nell'angolino giusto. Al 15’ pt ha raddoppiato Rafael Toloi, mentre il tris l'ha calato al 42’ pt Ruslan Malinovskyi su assist di Gomez. Al 43' pt si chiude già la gara con il poker di Muriel su cross di Hateboer, ma al 16’ st anche il brasiliano centra la doppietta personale. Il gol della bandiera arriva al 19' st con Gabrielloni su calcio di rigore.



UNDICI INIZIALE- ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Šutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Muriel. All.: Gian Piero Gasperini. COMO (3-4-2-1): Facchin; Toninelli, Crescenzi, Bovolon; Iovine, Bellemo, Arrigoni, De Nuzzo; Cicconi, M. Gatto; Gabrielloni. All.: Marco Banchini.