A gennaio aveva giocato la sua miglior partita del 2021 Josip Ilicic, in quella che voleva diventasse la sua San Siro, per fare bella figura davanti al già ambito Milan. Ora si sta allenando da quasi un mese senza lamentarsi mai né saltare un secondo delle faticose sedute agli ordini di Gasperini, perché Maldini non cambi idea e lo chiami presto a sé. La sua casa, a Milano, è già di passaggio verso il Meazza. Ma il Milan non si fa vivo: l’affare che farebbe felici tutte le parti in causa, il club rossonero avrebbe il trequartista tanto cercato, il giocatore la sua sistemazione del cuore e l’Atalanta la monetizzazione di un esubero, si fa attendere.



Come riporta Tuttosport, a bloccare l’operazione sarebbe Jens Petter Hauge, il norvegese in uscita dal Milan che non riesce a trovare una piazza. L’Eintracht Francoforte non si fa avanti con proposte concrete e finché la cessione non sarà formalizzata i rossoneri non avranno il tesoretto per Ilicic: la Dea vuole almeno otto milioni, i rossoneri insistono per offrire un indennizzo e la rinuncia ai bonus su Pessina.