Solo lo sfortunato e ormai lungodegente Duvan Zapata è rimasto a sgobbare nei verdi campi di Zingonia per recuperare dall’infortunio e rimettersi in forma per il 2020, anno delicatissimo in cui si deciderà molto del futuro dell’Atalanta. Lui sarà indispensabile, come del resto lo sono il Papu, Ilicic e Muriel, il tridente da miglior attacco del 2019. Ecco dove sono andati a ricaricare le pile i giocatori dell’Atalanta.



MONTAGNA- Il capitano Papu Gomez e il difensore Toloi sono saliti in cima ai monti innevati delle Dolomiti, scegliendo un resort con Spa per le loro famiglie. Il portiere Gollini ha fatto una scelta molto simile ma più drastica perché è voluto andare direttamente nella terra di Babbo Natale, nel nord della Finlandia a Rovaniemi, capitale della Lapponia, con la sua Giulia Provvedi.



MARE- Ma per riscaldarsi sotto la porta c’è chi ha deciso di riscaldarsi anche sotto il sole: è il caso del numero 9 Luis Muriel, trasferitosi temporaneamente alle Maldive con la moglie e le tre figlie.



TRADIZIONI-Ma Natale fa anche rima con ‘tradizione’ e Remo Freuler ha deciso di ritornare nella sua amata Dubai in compagnia della neo sposa Kristina. In Germania dalla famiglia è tornato invece Robin Gosens, mentre il difensore Palomino in zona mista al termine della gara con il Milan aveva parlato di un aereo imminente per la Francia.