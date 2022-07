Un mese fa il tecnico dell'Atalantachiedeva alla società o profili di livello o pedine giovani, per svecchiare la rosa. Ipescando sul mercato rinforzi sia freschi che di valore.E così i rimpianti per la perdita di un campione d’Europa,che nell’ultima stagione aveva deluso le aspettative azzurre in terra orobica, sono già stati rimpiazzati dalla consapevolezza di un rafforzamento a centrocampo. Ederson, all’anagrafe “Éderson José dos Santos Lourenço da Silva”, è il profilo giusto per l’Atalanta caratteristiche tecniche, carattere e qualità. Per non perdere più palloni sulla mediana,per crescere e realizzare un’altra bella e futuraIl brasiliano che domani compirà 23 anni (auguri!), è un concentrato di fisico e tecnica.), corre tanto e recupera il maggior numero di palloni possibile. Non solo,il mediano di Campo Grande è il centrocampista offensivo di sostanza che l’Atalanta stava cercando per tornare inEsperienza da mezzala, è un destro naturale che può partire anche dal lato sinistro del campo, è estremamente, qualità che il Gasp predilige più di tutte, ha senso del dribbling ed è abile negli inserimenti anche senza palla al piede.Ederson potrebbe quindi rubare il posto a centrocampo ai due olandesi:Il primo potrebbe arretrare più spesso in difesa, mentre il secondo potrebbe partire più avanzato, grazie alle sue doti da ‘tuttocampista’ in area piccola e al suo senso del gol. Il nuovo centrocampo a due nerazzurro sarebbe quindi composto da. Con ilutilizzato sempre più spesso in mediana anche dal c.t. Mancini.Stessa fame, stesso livello, stessa età:centravanti dell’Inter reduce da un’annata indimenticabile a Empoli. Il giocatore ha voglia di trainare l’attacco nerazzurro e ha già detto sì a Bergamo, contraccambiato da mister Gasperini. Il divario tra la richiesta dell’Inter, 20 milioni, e l’offerta dell’Atalanta, 15 con i bonus, potrebbe essere colmato a metà: 1