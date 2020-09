La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari - d'accordo con i broadcaster, Sky e Dazn - delle prime quattro giornate di campionato. L'Atalanta, come noto, inizierà dalla seconda giornata (Torino in trasferta): sabato 26 settembre alle 15. Successivamente, mercoledì 30 settembre con orario da definire, verrà recuperata la prima giornata (Lazio in trasferta). Poi, domenica 4 ottobre alle 12,30 ecco la terza giornata (Cagliari in casa). Infine, sabato 17 ottobre alle 15, la quarta giornata (Napoli in trasferta).