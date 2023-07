24.1% - Tra gli attaccanti con almeno sette reti realizzate nella Liga 2022/23, solo Nicolas Jackson (29.3%) e Cristhian Stuani (25.7%) hanno avuto una percentuale realizzativa migliore rispetto a #ElBilalTouré (24.1%). Efficiente. pic.twitter.com/cs7qf9HQqD — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 25, 2023

. Lo scorso anno toccò a Lookman - acquistato per circa 9 milioni di euro dal Lipsia -per prelevare l'attaccante maliano, pronto a spiccare il volo dopo gli sprazzi di talento mostrati in Francia con la maglia del Reims e nell'ultima stagione di Liga tra le fila dell'Almeria, salvatasi anche grazie alle fiammate del suo bomber. Un'operazione quella per Touré finanziata dalla partenza di Boga in direzione Nizza per circa 20 milioni e così strutturata:Un investimento molto importante, lontano dalla tradizione dell'Atalanta, che tuttavia ritiene di aver puntato su un calciatore con margini di crescita enormi., nato in Costa d'Avorio da genitori maliani,, attaccante che ha indossato le maglie di Modena, Chievo Verona e Catanzaro. Un'accademia che vanta da sempre un legame molto forte coi club francesi e non è un caso che, dopo una Coppa d'Africa vinta da protagonista nel 2019 col Mali, Touré venga acquistato dal Reims nel gennaio 2020: inizialmente inserito nella formazione B, impiega pochissimo a conquistarsi la sua occasione in prima squadra e nel debutto contro l'Angers trova immediatamente il suo primo gol nel campionato francese.e si trasferisce in Spagna per 8 milioni, diventando da subito un punto di riferimento per la formazione andalusa. Nonostante sia costretto a saltare i due mesi conclusivi dell'ultima stagione per un infortunio muscolare, con i suoi 7 gol lascia la firma sulla salvezza raggiunta dalla squadra allenata da Rubi. Particolarmente importante quello che consegna, il 26 febbraio 2023, uno storico successo sul Barcellona.- Ma che giocatore acquista l'Atalanta con El Bilal Touré, accostato peraltro anche al Milan nelle passate settimane e conteso fino all'ultimo all'Everton? I paragoni lasciano sempre il tempo che trovano, ma- è alto 185 cm -Non è un caso che il centravanti colombiano, uno dei pretoriani di Gasperini dal 2018 ad oggi, sia un altro dei possibili giocatori in partenza: frenato nelle ultime stagioni da una serie di problemi fisici, è entrato nel suo ultimo anno di contratto ed il Monza, a caccia di rinforzi in attacco, è una delle società interessate al suo acquisto.