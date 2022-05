Nonostante alcuni esperimenti di 4-4-1-1 provati da mister Gasperini nella blindatissima Zingonia, per tentare di riacciuffare la Conference e conquistare 3 punti a San Siro contro il Milan l'11 titolare dovrebbe schierarsi nel collaudato 3-4-1-2.



Difesa a tre quindi con Djimsiti, Demiral e Palomino davanti a Musso, sulle fasce Hateboer (in leggero vantaggio su Maehle) e Zappacosta, in mezzo de Roon e Freuler con Pasalic sulla trequarti in vantaggio su Koopmeiners a supporto di Malinovskyi e Muriel. Zapata dovrebbe partire dalla panchina come jolly della ripresa.