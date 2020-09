Nuovi sviluppi in casa Atalanta per quanto riguarda la situazione legata a Matteo Pessina. La squadra bergamasca, proprietaria del cartellino, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha stilato il prezzo del giocatore: non meno di 20 milioni di euro.



I nerazzurri motivano questa valutazione sulla base della splendida stagione effettuata del centrocampista brianzolo da titolarissimo del tostissimo Verona di Juric. Pessina si è contraddistinto per aver unito qualità, quantità e duttilità tattica che gli hanno permesso di mettersi in mostra al grande pubblico. Le trentacinque presenze in Serie A della scorsa annata poi sono state impreziosite da ben 7 gol, dimostrando anche un notevole fiuto offensivo.



Sul ragazzo, come ben noto, ci sono da tempo gli occhi del Milan che vorrebbe riportare a Milanello il classe ’95. Il club meneghino potrebbe essere invogliato ad acquistare Pessina anche in virtù della possibilità di prenderlo alla metà del prezzo, grazie al diritto sulla rivendita del 50% del cartellino. Certo è che a centrocampo Maldini e Massara hanno già effettuato svariate operazioni e con un’ulteriore pedina potrebbe verificarsi un sovrafollamento di posti. In queste settimane la società e mister Pioli analizzeranno la situazione e sceglieranno la migliore soluzione.