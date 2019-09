L'Atalanta, caricata dalla vittoria contro il Sassuolo grazie al poker e a una prestazione da favola, è pronta a provare a invertire le sorti di questa Champions davanti al suo pubblico e a rivendicare le quattro reti-questa volta subite- dalla Dinamo Zagabria. C'è stato però un cambio programma per quanto riguarda gli appuntamenti che interesseranno i nerazzurri domani, vigilia della prima Champions a San Siro per i bergamaschi.



PROGRAMMA COMPLETO-Alle ore 15, la squadra sosterrà un allenamento al centro Bortolotti di Zingonia, i cui primi 15’ saranno aperti alla stampa. In seguito, i nerazzurri si trasferiranno a San Siro, dove alle ore 18,30 l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini terrà la conferenza stampa consuetudine. Accanto a lui, a rispondere alle domande dei giornalisti, ci sarà l'attaccante della Dea Duvan Zapata. Annullato invece il walk around sul rettangolo verde del Meazza.