Diciassette milioni di euro. È la cifra che il Salisburgo chiede per Oumar Solet, centrale difensivo di 192 cm di altezza, dal 2020 in forza al Red Bull Salisburgo. Destro di piede, gioca prevalentemente al centro di una retroguardia a quattro, ma ha le caratteristiche per essere impostato come centrale o braccetto destro nel 3-4-1-2 gasperiniano.



Da mesi ci hanno messo gli occhi addosso anche Inter e Roma, ma a Bergamo troverebbe sicuramente spazio: all'Atalanta manca infatti il sesto difensore e al momento ci sono tre centrali out, Palomino, Kolasinac e Toloi. ll giocatore ha già fatto capire di non essere intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, ma la trattativa con Congerton e D'Amico potrebbe essere anticipata a gennaio.