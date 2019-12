Il capitano dell’Atalanta Papu Gomez, prima di partire per le vacanze con la moglie Linda Raff e i figli, ha avuto l’onore di essere insignito della benemerenza civica presso il Comune di Bergamo. Un premio prestigioso sotto l’albero in questo Natale già perfetto dopo i cinque gol infilati al Milan e aperti dalla sua perla magistrale. Ecco la motivazione che si legge sulla pergamena firmata dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dal segretario generale Pietro San Martino: “Civica benemerenza conferita a Alejandro Dario Gomez, entrato nel cuore dei cittadini di Bergamo per aver contribuito, con il suo estro e la sua determinazione di capitano, agli straordinari risultati sportivi degli ultimi anni dell’Atalanta Bergamasca Calcio”.