Il nuovo centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali della Dea. Queste le sue risposte.



Da 1 a 10, quanto hai voglia di iniziare quest'avventura?

"Dieci, Sono davvero entusiasta. Sono davvero felice di essere finalmente qui, non vedo l'ora di iniziare".



Hai mostrato subito grande entusiasmo nella possibilità di indossare i colori nerazzurri

"Mi piace come gioca la squadra. Penso sia il club giusto per me. Il modo in cui attacca, in cui gioca la partita. Mi piacciono molto anche la squadra e i giocatori, quindi sono davvero entusiasta. Poi la città mi è subito piaciuta molto".



Cosa ti ha detto il tuo compagno di nazionale De Roon?

"Mi ha raccontato molte cose del club, dei giocatori e dell'allenatore. Ma mi ha parlato anche della città e del Paese, mi ha fatto sentire subito il benvenuto. Ho iniziato anche a prendere lezioni di italiano".



Chi è Teun Koopmeiners?

"Un centrocampista a cui piace il calcio offensivo. Mi piace aiutare la squadra e anche difensivamente voglio lavorare sodo".