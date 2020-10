Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, sarà il portoghese Artur Dias il direttore di gara per il primo impegno in Champions dell’Atalanta, mercoledì a Herning. Midtjylland-Atalanta è la gara valida per la prima giornata del Gruppo D di UEFA Champions League 2020-2021.



CASO TORINO- Non ha mai arbitrato l’Atalanta Dias, ma ha dei precedenti con le squadre italiane.Inter, Fiorentina, Roma, Torino e Napoli, oltre alla nazionale azzurra, i club che hanno avuto a che fare col suo fischietto. Fece parlare di sé l’anno scorso quando venne designato per i preliminari di Europa League tra Torino e Wolverhampton: ben 14 tesserati degli avversari dei granata infatti erano portoghesi come lui. La gara finì poi 2-3 a favore degli inglesi. I suoi assistenti per la gara di mercoledì alle 21 saranno Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR), mentre il IV ufficiale sarà Joāo Pinheiro (POR), il V.A.R. Tiago Martins (POR) e l’A.V.A.R. Luis Godinho (POR).