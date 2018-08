In occasione dei sorteggi degli accoppiamenti per i play-out di Europa League, l'Atalanta ha conosciuto quello che sarà il suo eventuale avversario per accedere alla fase a gironi del torneo. In caso di superamento dell'ultimo turno preliminare con l'Hapoel Haifa, i nerazzurri affronteranno una tra Cska Sofia e Copenaghen.