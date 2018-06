L'Atalanta avrebbe individuato il sostituto di Mattia Caldara, passato alla Juventus: si tratta di Marco Varnier, difensore di Cittadella. Come riporta Premium Sport, il calciatore piace anche a Sassuolo e Fiorentina, con gli orobici che vorrebbero inserire nella trattativa Vido, attaccante in prestito in Veneto nella seconda parte di stagione.