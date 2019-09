La prima partita in Uefa Champions League non si scorda mai e così anche la maglia con impressa la famosa palla stellata. L’Atalanta giocherà in trasferta mercoledì sera alle 21, allo Stadion Maksimir di Zagabria contro la GNK Dinamo.



La società orobica, tramite i propri canali ufficiali, ha anticipato in queste ore la divisa: la squadra indosserà la maglia away match. Si tratta di una casacca bianca con gli inserti nerazzurri nella sua parte alta, sopra il cuore spicca l’immagine di Atalanta che corre. Sulla manica sinistra la patch Respect, su quella destra il logo della Champions League.