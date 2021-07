L'Atalanta aspetta di definire la cessione del difensore argentino Romero al Tottenham per poi scatenarsi sul mercato in entrata. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono l'attaccante Boga (Sassuolo) e un centrocampista tra Koopmeiners (Az Alkmaar), Pobega (Milan) e Schouten (Bologna).