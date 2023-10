Stephen Pagliuca, il co-presidente di Atalanta, arriva oggi a Bergamo. Non solo per il 116° compleanno dei nerazzurri, che festeggeranno anche domenica alle 18 al Gewiss Stadium contro il Genoa e con l'americano in tribuna.



DUE RAGIONI - La presenza di Pagliuca a Zingonia nasconde altre due ragioni. La prima riguarda la lungimiranza di patron Antonio Percassi, abile a pensare al mercato molto prima di altre big: a gennaio l'Atalanta potrebbe infatti non solo sfoltire la rosa dagli esuberi, ma anche arricchirla con nuove entrate, specie in difesa e a centrocampo. La seconda motivazione l'ha invece raccolta il Corriere della Sera di Bergamo, che parla di voci secondo cui presidente e co-presidente vorrebbero chiedere a mister Gasperini chiarimenti circa alcune sue dichiarazioni. A La Gazzetta dello Sport il Gasp pochi giorni fa ha parlato dell'interessamento dell'Arabia, aggiungendo che solo se avesse la convinzione di portare qualcosa di nuovo potrebbe essere il coronamento della sua carriera. E l'Atalanta? "Non so se farò in tempo a fondare un nuovo ciclo. Potrebbe essere anche giusto che tutto finisca con questo ciclo". E dopo aver lasciato aperta una porta in futuro anche al Genoa nell'intervista a Il Secolo XIX ("Chissà, magari in futuro se ne potrà riparlare"), Ieri l'ad Luca Percassi ha ribadito: "Chi lavora in questo ambiente ideale, deve essere contento e orgoglioso di farlo".