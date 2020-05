Tutti se lo ricordano perché, a nemmeno diciott'anni è subentrato in Serie A nella Prima Squadra dell'Atalanta e, dopo soli sei minuti, ha segnato il Settebello all'Udinese. Amad Traoré è la punta dell'Atalanta dal futuro promettente, messa però in ombra nel presente dal tridente delle meraviglie nerazzurro.



CAMBIO AL TRIDENTE. Ora le cose però non saranno più come prima, come ricorda La Gazzetta dello Sport: se, e solo se il campionato dovesse riprendere il prossimo 20 giugno, e ormai tra quattro giorni lo si saprà per certo, l'ivoriano sarà molto utile al tecnico Gian Piero Gasperini. Gli addetti ai lavori parlano infatti della possibilità che i giocatori subiranno maggiori acciacchi ed infortuni dopo lo stop forzato, oltre che del peso della stanchezza per le tre partite da disputare a settimana. Così, il fratello di Hamed Traoré, mancino che ama la fascia destra, avrà la sua occasione, in campo da titolare ancora minorenne.