L'Atalanta gioca d'anticipo sul mercato invernale. Lunedì arriva a Bergamo l'esterno danese Joakim Maehle (classe 1997) acquistato dal club belga del Genk per circa 10-12 milioni di euro bonus compresi.



In attesa del completo recupero di Pasalic previsto verso metà gennaio, resta da capire se Gasperini chiederà o meno un altro centrocampista per completare il pacchetto. Sempre secondo Tuttosport, per quanto riguarda le uscite sono molto probabili le partenze di Piccini, Mojica e Depaoli con le situazioni di Sutalo e Lammers da valutare.