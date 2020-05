Matteo Pessina, centrocampista di proprietà dell’Atalanta in prestito al Verona, è stato una delle sorprese della Serie A. Come scrive la Gazzetta dello Sport, per l’ex Monza e Milan sono arrivati diversi interessamenti, sia in Italia che all’estero: la Dea, per cederlo, chiede 15 milioni di euro. Al Milan, che lo prese dal Monza, spetta tra il 30 e il 50% della plusvalenza di un'eventuale futura rivendita.