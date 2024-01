Atalanta, ecco quanto vale Musso sul mercato

Dopo diversi avvicendamenti la scelta tra i pali dell'Atalanta pare definitiva da parte di mister Gasperini: il titolare da qui a fine stagione sarà il riminese classe 2000 Marco Carnesecchi, cresciuto nella Primavera nerazzurra e sfiorato dalla Lazio nel luglio 2022.



L'Atalanta però aveva pagato due estati fa ben 20 milioni all'Udinese per l'ormai ex numero 1 Juan Musso e ora non vuole incappare in minusvalenze per cederlo: la richiesta per il portiere argentino quindi, si aggira sui 10/12 milioni di euro, cifra a cui è ammortato al momento a bilancio. L'unica pretendente al momento è il Galatasaray, che però spinge per il prestito.