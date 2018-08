Emiliano Rigoni, centrocampista offensivo classe '93 dello Zenit, è sbarcato in Italia per firmare con l'Atalanta. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport: "Sono molto contento, spero sia una buona stagione per noi. Ho parlato con Papu Gomez prima di arrivare, mi ha detto che qui funziona tutto alla perfezione. Ho vissuto una buona esperienza con lo Zenit in Europa League e spero che ora potrò far meglio anche qui, in ambito internazionale e in campionato. Ho già avuto la possibilità anni fa di venire qui, alla fine è successo e sono molto contento. Denis, ex Independiente e Atalanta? Ho parlato anche con lui, sì, e mi ha detto di essere molto contento per il fatto che potessi venire all'Atalanta: lui è un idolo per i tifosi qui. Ho avuto le migliori indicazioni possibili su questo club, e sono felice di esserne parte"