è l'ultima novità diche, in piena emergenza difensiva nel corso della gara cheha pareggiato nel finale per 1-1 contro l'Udinese, ha scelto di far esordire nei minuti finali proprio il giovane prodotto del vivaio bergamasco.che prosegue e non accenna a fermarsi.era già da tempo in odore di esordio dopo le tante convocazioni e le parole di elogio che sia l'allenatore che la famgilia Percassi avevano speso per lui nel corso dell'estate.Parole importanti quelle spese per Scalvini fin dai giorni del ritiro estivo in cui fra amicevoli e allenamenti il difensore originario di Chiari si era messo in luce.i di lui disse: "Ha diciotto anni e", seguito a ruota poi dall'allenatoreche confermò: "Abbiamo sempre avuto dei giovani forti. Secondo me, una squadra come l’Atalanta deve produrne ogni anno e per questo, sì”.. Fin da subito, tuttavia, emergono le sue qualità di difensore moderno, bravo in marcatura, ma soprattutto molto abile nel gioco palla a terra e nell'. È proprio in questo che, seppur a piede invertito (lui è destro), ricorda il centrale oggi all'Intercon cui condivide anche un fisico importante (è alto 194 centimetri) seppur ancora non strutturato al 100% e su cui sta ampiamente lavorando. Oggi l'esordio, amaro per il risultato, ma che potrà soltanto essere il primo di una lunga serie. Quest'anno la staffetta fra prima squadra e Primavera sarà inevitabile per completare una crescita che non può più arrestarsi.