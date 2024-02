Atalanta: Ederson, brutta notizia verso il Genoa

Per la partita contro il Genoa, in programma a Marassi domenica 11 febbraio alle 18, l'Atalanta perde il suo centrocampista Ederson. Diffidato, il brasiliano contro la Lazio ha rimediato la fatidica ammonizione. E così, anche se dovesse recuperare Koopmeiners per la trasferta che vale un salto a quota 42 punti e con una gara in meno giocata, il Gasp dovrà ancora una volta scontare un'assenza pesante.



In mediana a questo punto arretrerà Pasalic, che sa come verticalizzare da centrocampo aiutando de Roon a contrastare i rossoblù. Finora Ederson le aveva giocate praticamente tutte: 29 partite, con ben 6 gol e 1 assist.