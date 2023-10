Ederson, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, abbiamo iniziato male. Siamo poi riusciti a contrastare di più a uscire con più qualità. Ma non è stato facile dopo un inizio così perché devi mettere più forza, più contrasto ma eravamo stati bravi a rimontarla. Approccio difficoltoso? Penso che il nostro inizio non avevamo la concentrazione giusta, ma la forza mentale non ci è mancata. Magari anche il caldo ha influito".