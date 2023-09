Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson, intervistato da La Gazzetta dello Sport, rivela i consigli di mister Gasperini, le qualità dei nuovi arrivati in attacco e le sensazioni in vista della gara contro la Fiorentina, domenica alle 18 al Franchi: "Quando arrivo vicino all’area, mi dice che devo scegliere meglio l’ultima giocata. Il mister mi dice spesso: 'Se ricevi palla, girati subito e sempre verso la porta'. A volte faccio ancora il contrario".



CDK E SCAMACCA- "Charles ha qualità sopra la media e ora anche fiducia. Di Scamacca mi impressionano certe finte e la velocità nel calciare. Ma occhio a Muriel: vedo qualcosa in più, la positività di quando si allena e quando parla".



FIORENTINA- "Partita tosta, come sempre contro di loro. Ma può cambiare il nostro inizio di stagione: una bene, una male, una bene. Due bene di fila, per forza".