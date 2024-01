Atalanta, effetto domino a centrocampo! Il destino di Adopo dipende da James e dal Birmingham

L'ultimo giorno di mercato, il primo febbraio entro e non oltre le ore 20, l'Atalanta cercherà di chiudere le sue ultime trattative. I Percassi hanno fretta di piazzare i loro esuberi, anche per non avere problemi con la lista Uefa, già sold-out con l'arrivo di Hien dal Verona la vigilia di Capodanno.



Palomino, Bakker e Adopo stanno quindi cercando casa, o con una sistemazione fissa o in prestito fino a giugno per essere valorizzati con più minutaggio. In particolare, il destino del francese classe 2000 Adopo, arrivato in estate dal Torino a parametro zero, dipende tutto dal Birmingham.



L'Atalanta infatti, che al momento a centrocampo deve adattare Pasalic per far riposare Ederson e de Roon, ha i giocatori contati in mediana e non può privarsi del giovane se prima non avrà rinforzato il centrocampo con il 19enne Jordan James. Già promesso dal Birmingham al club orobico a inizio mese per 5 milioni di euro, prima che l'affare andasse in fumo per l'esonero improvviso di Rooney.



Ora il club di Championship infatti chiede la bellezza di 10 milioni per il suo gioiello, esattamente il doppio di quanto offerto dall'Atalanta. Per i Percassi la cifra è esagerata, trattandosi di un acquisto di prospettiva, e la trattativa è bloccata. Di conseguenza anche il futuro di Adopo, ricercato dal Cagliari, è bloccato a Bergamo. Finora ha però collezionato solo 45' nel massimo campionato con la maglia nerazzurra e rischia di svalutarsi ulteriormente stando in panchina per il resto della stagione: ora il suo valore è di appena un milione di euro.