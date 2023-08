Il campionato dell'Atalanta non poteva cominciare peggio di così. Il neo acquisto El Bilal Tourè ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Come fa sapere il club, "serviranno ulteriori valutazioni per una strategia chirurgica per il recupero funzionale completo" ma si teme uno stop molto lungo.





TEGOLA - L'infortunio è stato riportato durante l'amichevole contro la Juventus di sabato scorso, resta da capire in che modo il giocatore verrà operato e quali saranno realmente i temi di recupero. L'attaccante dell'Atalanta aveva saltato l'ultimo test per uno stop, ma l'infortunio è molto più grave del previsto. L'attaccante maliano classe 2001 è arrivato dall'Almeria per 28 milioni di parte fissa più 3 di bonus e una percentuale sulla prossima rivendita destinata al club spagnolo. Il crac farà ora presumibilmente cambiare le strategie di mercato nerazzurre. Giocatori in uscita in quel reparto, come Muriel e Zapata, potrebbero ora tornare ad essere utili in rotazioni all'improvviso diventate più corte.