Emergenza in casa Atalanta per la sfida contro la Juve. Martedì, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, non ci saranno infatti Palomino e Toloi, espulsi contro il Genoa e squalificati dal Giudice Sportivo. Contro la Juve mancherà anche de Roon, uscito dopo pochi minuti a Marassi in seguito ad un duro intervento di Romero che ha provocato un forte trauma contusivo. Ai box anche Varnier mentre Alì Adnan è in Coppa d'Asia.