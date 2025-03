Atalanta, emergenza verso la Juventus: si ferma anche Maldini, ha la lombalgia

Getty Images

Momento no perdi Gian Piero, soprattutto per quanto riguarda gliche continuano a falcidiare i nerazzurri. Dopo lo stop che si preannuncia lungo per, il club bergamasco deve fare i conti anche con i problemi fisici di Isake DanielIl difensore non ha smaltito del tutto l'infortunio che ha patito un paio di settimane fa. Da allora non si è allenato regolarmente in gruppo e anche oggi,Potrebbe strappare unama difficilmente verrà impiegato a Torino.

Le brutte notizie però arrivano da Daniel. Dopo i guai fisici che l'hanno tenuto fermo, l'exora è alle prese con la. Il classe 2001 ha saltato l’allenamento del venerdì a causa di unLe sue condizioni saranno da valutare nella seduta di domani quando si chiarirà se potrà partire coi compagni o dovrà dareA saltare la gara contro la Juventus, invece, saranno i soliti noti infortunati: Stefan, Giorgio, Gianlucae Odilon. Una situazione di vera e propria emergenza.