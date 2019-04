Una vittoria dal sapore europeo, di quelle che possono dare lo slancio per un finale di stagione da vivere da assoluti protagonisti. L'sbanca, si prepara al meglio per la semifinale di ritorno dicontro la Fiorentina e acciuffa ilal quarto posto in Serie A (rossoneri messi meglio negli scontri diretti), che vorrebbe dire. E a Bergamo l'entusiasmo si respira nell'aria.- I tifosi dell'Atalanta hanno accolto festanti la squadra all'aeroporto di Orio al Serio dopo la vittoria del San Paolo: cori, fumogeni e fuochi d'artificio pere i suoi ragazzi, che fanno sognare il popolo nerazzurro.