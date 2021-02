Arrivano notizie confortanti per l'Atalanta sul fronte delle condizioni fisiche di Duvan Zapata, uscito per infortunio durante l'ultima partita contro il Real Madrid. Gli esami svolti in giornata hanno escluso lesioni muscolari per l'attaccante colombiano, che dovrà però verosimilmente saltare il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria.