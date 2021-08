Torna in gruppo il duttile esterno danese dell'Atalanta Joakim Maehle: la botta che ieri l'aveva costretto a lavorare a parte si è rivelata di lieve entità e oggi si è potuto allenarecon i compagni. Scongiurata quindi la sua assenza in campo contro il Bologna, anche se Davide Zappacosta era pronto a prenderne il posto.



Ancora a parte invece l'attaccante Zapata, come riporta Atalanta.it: rientrerà dopo la sosta, il week-end dell'11-12 settembre contro la Fiorentina. Domani tutti al lavoro di mattina a Zingonia, la sera c'è il sorteggio Champions da seguire in Tv.