L'Atalanta ha vinto il girone di Europa League in entrambe le partecipazioni a questa fase del torneo. La squadra nerazzurra è dunque ancora imbattuta in questa fase della competizione, dove ha racimolato 7 vittorie e 4 pareggi in totale.



Merito della sua difesa, quella di ieri ha registrato numeri importanti difendendo con sofferenza l'1-1: Scalvini ha vinto 5 contrasti, più di ogni altro giocatore nerazzurro in questa Europa League, mentre Kolasinac ha guadagnato 13 possessi contro lo Sporting, più di ogni altro giocatore in campo e suo record personale in una singola gara.