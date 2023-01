Settimo compleanno a Zingonia per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che al pranzo che ha preceduto l'allenamento pomeridiano in preparazione alla gara con la Samp, in programma sabato alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, ha festeggiato con la squadra con vino e pasticcini.



Anche Zapata l'ha fatto gioire: l'attaccante colombiano, reduce da un affaticamento a livello dei muscoli dell'anca destra, è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni e domani potrà essere inserito nella lista dei convocati per la gara con la Samp. Non ci saranno invece Palomino e Zappacosta, alle prese con con la lesione muscolo/fasciale di I° del bicipite femorale sinistro: terapie per l'uno e lavoro individuale per l'altro.