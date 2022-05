Finisce in anticipo la stagione del trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, che ieri sera a San Siro è stato ammonito ed era diffidato, per cui salterà la gara casalinga contro l'Empoli che deciderà l'Europa.



L'ucraino, attanagliato anche da problemi famigliari a causa della guerra in patria, chiude una stagione di alti e bassi: 10 gol in 41 presenze, spalmati in 2.313'. Rispetto allo scorso anno, è mancato il guizzo primaverile finale.