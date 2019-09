Altro episodio di razzismo dopo quelli capitati a Romelu Lukaku e Frank Kessie negli stadi di Cagliari e Verona durante le scorse giornate. Allo stadio Tardini di Parma, durante il match delle 18 tra Atalanta e Fiorentina, il gioco è stato interrotto al 30’ del primo tempo per qualche minuto: il terzino viola Dalbert infatti è stato vittima di alcuni insulti razzisti da parte della curva dell’Atalanta e si è lamentato all’indirizzo dell’arbitro Orsato, uscendo dal campo temporaneamente e dirigendosi verso la panchina di Montella.



FISCHI ALL'ANNUNCIO DELLO SPEAKER - La sfida non è ripresa finché lo speaker del Tardini, casa dei bergamaschi in questa prima parte di Serie A a causa dei lavori all'Atleti Azzurri di Bergamo, non ha annunciato con gli altoparlanti il divieto a scandire cori razzisti o di matrice territoriale: per tutta risposta lo stadio ha fischiato l'annuncio sonoramente.