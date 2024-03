Atalanta-Fiorentina avanti in Europa e avversarie nella corsa alla Champions: effetto Gewiss, Italiano...

Dopo le fatiche europee, con relativo passaggio ai quarti di finale di Europa e Conference League, Atalanta e Fiorentina si incrociano domenica pomeriggio in campionato in un testa a testa importante per la corsa a un posto in Champions. Secondo i betting analyst in quota comanda l’«1», proposto a 1,83, considerando che la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto nove degli ultimi dieci incontri al Gewiss Stadium. Più complicato il colpo della Fiorentina, proposto tra 4,05 e 4,20, all’ultima chiamata per mantenere viva la speranza di quarto posto, in attesa di scoprire se anche il quinto potrà valere la Champions. Tra 3,70 e 3,75, infine, il pareggio. Dopo il 3-2 dell’andata al Franchi, per gli esperti si delinea un’altra partita ricca di gol, con l’Over proposto a 1,72, contro il 2 dell’Under. Allo stesso modo, il Goal comanda in quota sul No Goal, rispettivamente a 1,60 e 2,20. Eroi di coppa contro lo Sporting, Lookman e Scamacca sono in pole per andare di nuovo a segno, rispettivamente a 2,70 e 2,85, mentre, per la Fiorentina, si sale a 4,30 per un gol di Belotti e a 5,25 per Barak.