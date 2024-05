L'Aia ha designatocome arbitro del recupero di Serie A tra, in programma domenica 2 giugno a Bergamo. Gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, mntre il quarto ufficiale di gara sarà Pairetto, arbitri Var invece Chiffi e Zufferli. Per Orsato sarà l'ultima partita da arbitro nel campionato di Serie A, a fine stagione infatti il fischietto di Schio ha annunciato il ritiro dopo una lunghissima carriera.(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.