Ilicic piange durante Atalanta-Fiorentina quando, al minuto 13’, compare l’immagine di Davide Astori sul tabellone luminoso. Immagine da brividi. #AtalantaFiorentina #DavideAstori pic.twitter.com/IH8tVAux88 — Fabrizio Longo (@fabriziolongo11) 3 marzo 2019

Allo scoccare del minuto numero 13, Josip, trequartista dell', nel corso della sfida contro laha lanciato il pallone fuori dal campo, per il minuto dedicato a Davide, l'indimenticabile capitano della. Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia gli ha dedicato un lunghissimo applauso, così come le due squadre, così come. C