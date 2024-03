Atalanta-Fiorentina rinviata, Bonaventura salta il Milan: ecco perché

La partita tra Atalanta e Fiorentina, match valido per la 29esima giornata di Serie A, non verrà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi a causa del malore a Joe Barone. La Lega Serie A ha ufficializzato con una nota di aver disposto la ri-calendarizzazione della gara, accogliendo la richiesta avanzata dalla Viola.



Il tema sportivo passa in secondo piano rispetto alle condizioni di salute del direttore generale della società gigliata, ma il rinvio della partita porta con sé anche alcune novità dal punto di vista tecnico in campo.



RINVIO UFFICIALE - Di seguito il comunicato della Lega Serie A: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29esima giornata del Campionato di Serie A TIM".



BONAVENTURA SALTA IL MILAN - Il rinvio cambia la gestione di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, a causa della squalifica rimediata per somma di ammonizioni (era diffidato, contro la Roma nella 28esima giornata ha rimediato il cartellino giallo), avrebbe dovuto saltare la sfida con l'Atalanta. Tuttavia, non essendo neanche iniziata la partita del Gewiss Stadium, non può essere utile per scontare il turno di stop. Di conseguenza, scala la squalifica che sarà scontata nella giornata di campionato successiva, la 30esima: Bonaventura dunque non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano nella partita contro il Milan allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.