Tensione prima di #AtalantaFiorentina: scontri tra tifosi viola e polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia #CoppaItalia pic.twitter.com/NqoyBsswmW — calciomercato.com (@cmdotcom) 25 aprile 2019

Tensione alle stelle a Bergamo per la sfida tra, semifinale di ritorno di Coppa Italia nella quale le due formazioni si giocano un posto per la finale all'Olimpico del 15 maggio contro la Lazio. Tensione che a poche ore dalla partita è sfociata in attimi di violenza e paura: protagonisti i tifosi viola, arrivati allo scontro con la polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, precisamente all'ingresso del settore ospiti dove una parte degli oltre 2000 sostenitori fiorentini attesi era arrivata con i pullman. I video dall'inviata di Calciomercato.com Marina Belotti.