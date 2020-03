Papu Gomez ha tutta l'intenzione di rimanere a Bergamo e giocarsela all'Atalanta anche per il prossimo anno. Secondo La Gazzetta dello Sport è difficilissimo pensare che vada via: dovesse essere sacrificato, la cifra pretesa dall'Atalanta sarebbe da almeno 15 milioni di euro per l'argentino, capitano della Dea che intende blindarlo.