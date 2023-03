Non solo Rasmus Højlund, il Napoli si è mosso anche per richiedere il prezzo di Teun Koopmeiners, l'altro punto saldo dell'Atalanta del futuro. Non senza Champions però, e se per il danese classe 2003 a giugno si aprirà un'asta, per l'olandese i Percassi trattano già con il club partenopeo.



Ederson, nuovo innesto in costante crescita,potrebbe infatti fare stabilmente coppia con de Roon già nella prossima stagione, lasciando andare Koop: 30 milioni la richiesta avanzata dalla dirigenza orobica. Se non vuole spendere 80 milioni, il Napoli sarà costretto a fare una scelta, l'Atalanta non fa sconti.