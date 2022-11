Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi e l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini non vogliono fare a meno del gioiello di Zingonia Giorgio Scalvini nella sessione invernale di mercato.



Le richieste però continuano ad arrivare, Atletico, City, Bayern, Liverpool e Juve sono interessate alla duttilità del classe 2003, difensore e centrocampista nell'Italia dei grandi. La società ha quindi fissato la 'cifra monstre' per far desistere le pretendenti: 30 milioni di euro il valore di Scalvini.